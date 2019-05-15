كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة التصدي للجهات التخريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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مجلس الوزراء السعودي،

الأعمال الإرهابية ضد الخليج ومحطات ضخ النفط استهداف لأمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الأعمال التخريبية التي استهدفت سفنا في خليج عمان تمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية وللأمن والسلم الدوليين.

وشدد المجلس على التصدي للجهات الإرهابية التي تنفذ أعمالا تخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حسبما ورد عن فضائية "سكاي نيوز".

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن اليوم الثلاثاء، استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب "شرق - غرب" بهجوم إرهابي، وتوقف الضخ في الخط المتضرر.

بينما أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن السعودية، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو، في محافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض.