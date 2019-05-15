في ثامن أيام رمضان.. الموت يخطف الممثل عبد الله العمراني

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الفنان المغربي عبد الله العمراني، عن سن يناهز 78 سنة ، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكشفت مصادر اليوم 24، أن العمراني أسلم الروح لبارئها، بعد مضي أسبوع في شهر رمضان، وذلك بعدما يأس الأطباء من حالته الصحية وأخبروا أهله باصطحابه للمنزل وانتظار رحيله.

وعاش العمراني في آخر أيامه مأساة مع المرض إذ وصلت وضعه الصحي إلى حالة حرجة، دون أن يكون قادرا على أداء مصاريف المرض.

ويملك عبد الله العمراني تاريخا فنيا في المسلسلات التلفزيونية، وقدم أدوارا مختلفة أبرزت قدرته على تقمص شخصيات مختلفة.