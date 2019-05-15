فاجعة.. سيارة متهورة تصدم دركيا ضواحي طنجة وترديه قتيلا قبل الإفطار -صورة

في حادث مآساوي، لقي أحد رجال الدرك قرب مدينة طنجة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، عندما كان يمارس مهامه في مراقبة السرعة بواسطة الرادار على الطريق المؤدية إلى القصر الصغير.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر محلية، فإن سائق السيارة الذي لاذ بالفرار، كان يسير حوالي الساعة الخامسة مساءا، بسرعة كبيرة متجاوزا السرعة القانونية، قبل يصدم الدركي الذي كان بصدد تحرير مخالفة مرورية، وأرداه قتيلا في حينه.

هذا وتعكف مختلف السلطات الأمنية بالإقليم حاليا على تمشيط المنطقة بحثا عن السائق الجاني.