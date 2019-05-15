رسمياً..نجم الأتلتيكو يودع الجماهير برسالة مؤثرة.

برسالة مؤثرة، ودع أنطوان غريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، جماهير النادي، معلناُ عن رحيله بمتم الموسم الكروي الجاري عن صفوف المجموعة.

وحسب مقطع “فيديو” بثه النادي المدريدي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل فإن اللاعب وبعد 5 مواسم أعلن نهاية تجربته مه المجموعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص مستقبله في مدريد.

غريزمان قال في مقطع اليوم عبر “الفيديو”، أنه اتخذ قرار المغادرة، من أجل خوض تحديات جديدة في مشواره كلاعب، موجهاً الشكر للجميع داخل الفريق، وللأنصار الذين ظلوا يساندونه دائماً.

يٌشار، إلى أن أندية عديدة خطبت ود غريزمان في الفترة الأخيرة، إلا أن إدارة “البيانكونيري” فضلت التكتم دون الكشف عن وجهة لاعبها الفرنسي لحدود الان، مكتفية بتأكيد رحيله.