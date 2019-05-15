شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر معسكراً وآليات لميليشيا الحوثي شمال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليمن، أمس الثلاثاء، آليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غربي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن تلك الغارات الجوية، استهدفت صباح أمس معسكراً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية عبس غربي محافظة حجة، حيث أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير ست دبابات تابعة لها.

وبالتزامن استهدفت غارات مماثلة مواقع الميليشيا الحوثية، في مزارع “الجر” بالمديرية ذاتها؛ مما أدى إلى تدمير عربتين (BMB)، ومنصتي إطلاق صواريخ كاتيوشا.