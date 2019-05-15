انت الان تتابع ماي تلتقي زعيم حزب العمال لمحاولة كسر الجمود في ملف بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء محادثات مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن لمحاولة كسر الجمود حول بريكست، بعدما أعلنت الحكومة أنها تريد إقرار الاتفاق المنظّم للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول تموز/يوليو.

ومنذ ستة أسابيع يجري نقاش حول كيفية إقرار مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل العام الماضي.

وقال متحدّث باسم ماي إن الوزراء ناقشوا الثلاثاء خلال جلسة للحكومة "التنازلات التي يمكن للحكومة أخذها في الاعتبار" وتوافقوا على مواصلة النقاش.

وشددوا على "حتمية" إقرار أي خطة لبريكست في مجلس العموم قبل بدء العطلة الصيفية النيابية التي تبدأ نهاية تموز/يوليو.

وقال المتحدث إن "ما تسعى اليه (ماي) هو تمرير الاتفاق بأسرع وقت ممكن".

وكانت ماي أبرمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 اتفاقا مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات.

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وابدت ماي الشهر الماضي انفتاحا على حزب العمال لمحاولة إيجاد سبيل للخروج من المأزق، لكن الحزب المعارض يتمسّك بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما يرفضه العديد من النواب المحافظين.

وأجبر إرجاء موعد بريكست مرّتين بريطانيا على المشاركة في انتخابات المجلس الأوروبي المقررة في 23 أيار/مايو، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من التكتل.

وكانت الحكومة أبدت أملها بإقرار مجلس العموم الاتفاق في الأسابيع المقبلة لضمان عدم شغل النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي مقاعدهم.

ويعقد البرلمان الأوروبي الجديد أولى جلساته في 2 تموز/يوليو.

وناقشت الحكومة الثلاثاء التداعيات المحتملة لفشل المحادثات وبينها "خطة بديلة" تقضي بإجراء سلسلة من عمليات التصويت في مجلس العموم على الخيارات الممكنة في ما يتعلّق ببريكست.

وقال مصدر إنه يمكن للحكومة أن تطرح تشريعات تطبيق اتفاق الانسحاب اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا نجحت المحادثات مع حزب العمال، لكن لا تصويت مرتقبا حتى حزيران/يونيو.