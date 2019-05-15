الان تتابع الجيش الليبي يسقط “درون” تركية فوق قاعدة جوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، طائرة من دون طيار تابعة لميليشيات طرابلس، فوق قاعدة الجفرة الجوية، في قلب الصحراء الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن الطائرة تابعة للكلية الجوية بمصراتة، وهي تركية الصنع، قد أسقطت فور دخولها المجال الجوي ‏لقاعدة الجفرة الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء، حسب ما نقل موقع “مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ولم يتم الكشف فيما إذا كانت الطائرة التي تم إسقاطها مزودة بإمكانية القصف أو أنها مخصصة لأغراض الاستطلاع والتصوير‎.

,قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن أسلحة إيرانية وطائرات تركية مسيرة (درونز) وصلت إلى أيدي ميليشيات طرابلس.

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وأوضح أن “هناك دعما تركيا للميليشيات، وقد استخدمت طائرات بدون طيار تركية”.

ولفت إلى أن “استخدام التقنيات يحتاج إلى وقت كبير من الإعداد والتدريب والتجهيز، لكن دخول الطائرات المسيرة في غضون 48 ساعة يدل على أن هناك أجانب يشرفون على تسيير هذه الطائرات”.

وأدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، “استئجار” حكومة السراج في طرابلس، “طيارين أجانب ومرتزقة” لقصف المدنيين الليبيين.

وطالبت اللجنة في بيانها مجلس الأمن الدولي بـ”إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق البرتغالي جيمي ريس، البالغ من العمر 29 عاما من قبل ميليشيات تتبع رسميا حكومة فايز السراج”.

ووصفت اللجنة جلب طيارين أجانب من المرتزقة، من أجل قصف المدنيين الليبيين، بأنها “جريمة حرب ضد الليبيين”.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، بـ”رفع غطاء الشرعية الدولية عن حكومة السراج المتورطة في جلب المرتزقة لقتل الليبيين”.