الان تتابع إعلام إيران الرسمي يحتفي بالاعتداء على مضختي نفط في السعودية #الهجوم_الارهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

احتفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مضختي نفط في السعودية بطائرات درون مفخخة، الثلاثاء، وتبنته ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.

التلفزيون الإيراني نشر تسجيلات مصورة للهجوم الإرهابي ونقل عن مصادر حوثية تفاصيل عنه. وأفردت وسائل الإعلام مساحات مطولة من تغطياتها للهجوم على المنشآت النفطية.

وقبل الهجوم بساعات، اعتبرت صحيفة «كيهان» الرسمية على صفحتها الأولى الاعتداء على سفن تجارية في مياه الإمارات «تحذيراً» لدول الخليج، مع عناوين باللون الأحمر عن ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم على إثر تخريب السفن الذي توصل تحقيق أميركي إلى مسؤولية إيران أو وكلائها عنه.

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كما نشرت «كيهان» خريطة حددت عليها مناطق للأعمال التخريبية في بحر العرب. ولم تذكر مصادر المعلومات التي استند عليها في تحديد مواقع الهجوم.

وكان قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني هدد في يوليو الماضي بشن هجمات غير متكافئة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما أقدمت على خطة تصفير صادرات النفط الإيراني التي طبقت بالكامل الشهر الحالي.

ونشرت تحالف دعم الشرعية في اليمن في مناسبات عدة أدلة تشير إلى إرسال إيران طائرات «درون» إلى الحوثيين. كما ضرب التحالف مخازن للطائرات المسيّرة ومراكز لتجميعها في اليمن.

وعلى خلاف «كيهان»، تراجعت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن موقفها أمس وقالت عن الهجوم «إسرائيليات التخريب في الفجيرة». وكانت الصحيفة احتفت بالهجوم بنشر خريطة الإمارات تحت عنوانين يشيران إلى مواقف قادة «الحرس» من التحرك الأميركي.

وجاء موقف الصحيفة في حين أثارت سلسلة تغريدات نشرها عاملون في وكالات «الحرس» جدلاً واسعاً في أوساط إيرانية. وأجمعت تلك التغريدات في مجموعها على اعتبار من وصفتهم بـ«أبناء المقاومة» وراء الأعمال التخريبية.