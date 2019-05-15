شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى بهجوم جديد على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واجادوجو)قال بول ويدراوجو رئيس المؤتمر الأسقفي لبوركينا فاسو، اليوم (الثلاثاء)، إن مهاجمين مجهولين قتلوا أربعة كاثوليك ودمروا تمثالاً للسيدة العذراء في شمال البلاد، في ثالث هجوم يستهدف المسيحيين في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، خلال أسبوعين.
وقتل مسلحون قساً كاثوليكيا وخمسة أشخاص بهجومين وقعا الأحد الماضي. وأنحت حكومة بوركينا فاسو باللائمة على "جماعات إرهابية تسعى إلى إثارة الاضطرابات الدينية في البلاد.
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