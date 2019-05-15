باكستان: أمريكا لم تفرض قيودا على مواطنينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على منح التأشيرة للباكستانيين. وأوضح في مؤتمر صحفي أمس، أن الولايات المتحدة لم تفرض أي قيود على الباكستانيين، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية بإسلام أباد أصدرت بيانا صحفيا في هذا الصدد.



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