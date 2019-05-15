غوتيريش يزور مسجد النور ويتعهد بمكافحة خطاب الكراهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، للمسلمين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، إنه أطلق مبادرات لحماية الأماكن المقدسة والتصدي لخطاب الكراهية.

Advertisements

وقال خلال زيارة لمسجد النور، الذي تعرض لهجوم دموي على يد شخص عنصري أبيض منتصف مارس الماضي ما أسفر عن مقتل العشرات، «خطاب الكراهية ينتشر كانتشار النار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي وعلينا إخماده».

وأضاف: «يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعصب، وعلينا أن نظهر التضامن في مواجهة هذه الزيادة الخطيرة في الكراهية»، وقال إنه اختار كرايستشيرش كوجهة لزيارته التضامنية السنوية بسبب الهجوم الإرهابي الفظيع الذي تعرض له المسلمون، وأضاف: «أردت القدوم إلى هنا بصورة شخصية لنقل حبي ودعمي وإعجابي الكامل والتام».

وقال إنه أعطى توجهيات لفريق من الأمم المتحدة لتطوير خطة عمل عالمية» للتعامل مع خطاب الكراهية عبر الانترنت.