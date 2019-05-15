226 صاروخا حوثيا تصدت لها السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ارتكبت 4213 خرقا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي، شملت العديد الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار والقذائف، وأطلقوا 226 صاروخا باتجاه المملكة من صعدة وعمران، واستهداف مطاحن البحر الأحمر بالسلاح. وانتهكوا القانون الدولي والإنساني من خلال زراعة الألغام والعبوات الناسفة وتهديد حياة المدنيين والأبرياء.

وقال في مؤتمر صحفي «لا تزال الميليشيات تقوم بالاستهداف العشوائي للمدنيين في الحديدة، وكذلك التحصينات وتعطيل السفن التجارية والواردات إلى ميناء الحديدة والموانئ اليمنية. واستمرت في إغلاق الطرق الآمنة وتكديس الأسلحة، واستغلال الأعيان المدنية بما يخالف القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ الباليستية من محافظة الحديدة، حيث تم إطلاق صاروخين باليستيين من عبس باتجاه الأعيان المدنية في محافظة الحديدة.

وأكد أن التحالف يستخدم الصبر التكتيكي والنفس الطويل مع مواجهة الأعمال العدائية والإرهابية ويدعم كافة الجهود السياسية لنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأيضا رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

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ولفت الانتباه إلى جريمة انفجار مستودع تابع للميليشيات الحوثية في حي سعوان في صنعاء قتل به 10 أطفال وأصيب 100 طفل وبالغ. وأشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه كان ناتجا عن انفجار مواد قابلة للاشتعال خزنتها ميليشيات الحوثي.

وأكد أن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ودمر مرافق الطائرات بدون طيار التابعة للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، حيث تضمنت الأهداف ورشة لصيانة الطائرات بدون طيار وموقعا مساندا لعناصر الميليشيات والخبراء وموقع لصيانة الطائرات بدون طيار وشبكة اتصالات تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأبان أن الميليشيات تقوم بتهريب المخدرات لدعم المجهود الحربي، حيث تم رصد العديد من الأطنان من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون في مأرب وصحراء حضرموت، مشيرا إلى أنه وضمن جهود التحالف أيضا لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها تم رصد العديد من أدوات الصعق الكهربائي المتفجر وبراميل تحتوي على معجون مواد متفجرة وكيابل موصلات كهربائية وأنابيب إستيل مختلفة الأحجام تستخدم في توصيل الصاعق والانفجار.

من المؤتمر الصحفي للمالكي: