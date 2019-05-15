تداول رواد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ فيديو يظهر قيام عدد من الشبان على متن ثلاث سيارات احداها "نيسان باترول" لون اسود ذات زجاج داكن بالاضافة الى عدد من الدراجات النارية بالتوجه الى منطقة السان تراز، بعد ظهر اليوم، وقاموا باطلاق النار على احدى الابنية قبيل الافطار وسببوا حالة من الهلع والخوف بين المواطنين قبل ان يغادروا الى جهة مجهولة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شبان أطلقوا النار على احدى الابنية في السان تيريز وفروا الى جهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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