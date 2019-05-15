جنبلاط استنكر إستهداف المنشآت النفطية السعودية: تصعيد خطير ومرفوض

استنكر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح "العمل الإرهابي الذي إستهدف المنشآت النفطية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة في خطوة غير مسبوقة تعرض السلم الإقليمي وإمدادات النفط العالمية إلى الخطر"، مشددا على أن "هذا العمل الإرهابي المدان، فضلاً عن إنتهاكه السيادة السعودية وهو أمر مرفوض بكل المقاييس، يشكل خطراً وتهديداً من شأنه أن يفاقم مخاطر إنزلاق المنطقة برمتها إلى التصعيد في كل الاتجاهات".
وجدد جنبلاط استنكاره وشجبه "لهذا التطور السلبي"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً التي يبقى إستقرارها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة برمتها".
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