اصطدمت سيارة عنصر قوى الامن الداخلي ش. ع. بعمود كهربائي على طريق عام جب فرح - راشيا وما لبثت ان انقلبت، ففارق الحياة على الفور، نتيجة قوة الاصطدام. وحضر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وتم نقل القتيل الى مستشفى راشيا الحكومي.
كما حضرت الأجهزة الامنية اللبنانية وبدأت تحقيقاتها في الحادث الأليم الذي اودى بحياة الدركي الذي كان يقود سيارة من نوع تويوتا بمفرده. وكان اهالي حي جب فرح قد تجمعوا فور سماعهم صوت اصطدام السيارة بالعمود الكهربائي فابلغوا الجهات المعنية. وعملوا على مساعدتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عنصر من قوى الامن الداخلي بحادث اصطدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.