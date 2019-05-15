وفاة عنصر من قوى الامن الداخلي بحادث اصطدام

اصطدمت ​سيارة​ عنصر ​قوى الامن الداخلي​ ش. ع. بعمود كهربائي على طريق عام جب فرح - ​راشيا​ وما لبثت ان انقلبت، ففارق ​الحياة​ على الفور، نتيجة قوة الاصطدام. وحضر ​الصليب الاحمر اللبناني​ و​الدفاع المدني​ وتم نقل القتيل الى ​مستشفى راشيا الحكومي​.

كما حضرت الأجهزة الامنية اللبنانية وبدأت تحقيقاتها في الحادث الأليم الذي اودى بحياة الدركي الذي كان يقود سيارة من نوع ​تويوتا​ بمفرده. وكان اهالي حي جب فرح قد تجمعوا فور سماعهم صوت اصطدام السيارة بالعمود الكهربائي فابلغوا الجهات المعنية. وعملوا على مساعدتهم.