الحكومة اليمنية تدعو للتدخل العاجل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى محافظة الضالع

دعت ​الحكومة اليمنية​ التدخل العاجل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى محافظة الضالع، مشيرة الى أن "أهالي المحافظة محاصرون من قبل ميليشيات الحوثي".

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