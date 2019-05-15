"أنصار الله" تسقط مقاتلة أميركية في صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن إسقاط طائرة أميركية الصنع نوع " إم كيو1" مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في العاصمة صنعاء وسط اليمن.
ويذكر أنها تتواصل منذ 26 آذار 2015 معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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