"أنصار الله" تسقط مقاتلة أميركية في صنعاء

أعلنت جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" عن إسقاط ​طائرة​ أميركية الصنع نوع " إم كيو1" مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في العاصمة ​صنعاء​ وسط اليمن.

ويذكر أنها تتواصل منذ 26 آذار 2015 معارك بين ​الجيش اليمني​ وقوات تحالف عسكري عربي تقوده ​السعودية​ من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في ​العالم​، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب ​الأمم المتحدة​، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.