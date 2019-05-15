ترامب في ذكرى افتتاح السفارة الأميركية بالقدس: نفخر بعلاقتنا القوية مع إسرائيل

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​السفارة الأميركية​ في ​القدس​ هي بمثابة تذكار للفخر بالعلاقات القوية بين ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة​"، مشيرًا إلى "ضرورة الوفاء بوعودنا والوقوف إلى جانب الحقيقة".

وسبق أن أعلن ترامب في السادس من كانون الأول 2017، عن عزمه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما قام به بالفعل، في الرابع عشر من آيار من العام الماضي، حينما تم نقل السفارة بالفعل من ​تل أبيب​ إلى القدس.

ويذكر أن وفدًا أميركيًا رفيع المستوى حضر عملية نقل السفارة إلى القدس، على رأسهم ابنه الرئيس ترامب، إيفانكا، وزوجها، ​جاريد كوشنر​، مستشاره الخاص.