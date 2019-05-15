أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "السفارة الأميركية في القدس هي بمثابة تذكار للفخر بالعلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى "ضرورة الوفاء بوعودنا والوقوف إلى جانب الحقيقة".
وسبق أن أعلن ترامب في السادس من كانون الأول 2017، عن عزمه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما قام به بالفعل، في الرابع عشر من آيار من العام الماضي، حينما تم نقل السفارة بالفعل من تل أبيب إلى القدس.
ويذكر أن وفدًا أميركيًا رفيع المستوى حضر عملية نقل السفارة إلى القدس، على رأسهم ابنه الرئيس ترامب، إيفانكا، وزوجها، جاريد كوشنر، مستشاره الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب في ذكرى افتتاح السفارة الأميركية بالقدس: نفخر بعلاقتنا القوية مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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