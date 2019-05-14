الناصيري يرد على منتقديه: أفتخر بدفاع الجمهور عني – فيديو

رد الفنان المغربي، سعيد الناصيري، اليوم الثلاثاء ،على اتهامات سرقة فكرة ستكوم “البوي”، عبر بث مباشر على حسابه بموقع التواصل، يوضح فيه أن فكرته مقتبسة، مبرزا أنه أشرك فيه عددا من الشباب الجدد كما تعهد سابقا.

وكما كشف ل”اليوم 24″ المسؤول الإعلامي الخاص به، خرج الناصيري ليوضح أنه اقتبس فكرة “البوي” ، وحاول تكييفها والمواضيع التي تهم الشعب المغربي، مفتخرا بأن فئة من الجمهور دافعت عنه بعد انتشار أخبار تشابه سلسلته مع سلسلة ?who’s the boss الأميركية.

ورد الناصيري كذلك على من اتهامه بعدم الوفاء بوعده، وعدم اشتراك شباب جدد في سلسلته، مؤكدا أنه اختار عددا منهم من خلال “كاستيك” ليظهروا في حلقات من السلسلة.

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وأبرز الناصيري أن بث الستكوم على قناة شذى، جاء بعد مساهمة القناة في إنتاجه، مبرزا أنه حرص على نشر حلقاته كذلك على قناة على موقع “يوتوب”، بعدما تضامن معه “أولاد الشعب” بالاشتراك فيها.

يذكر أن سعيد الناصيري، يشارك في بطولة “البوي” ، إلى جانب الفنانة فاطمة خير، والفنانة نعيمة إلياس، وخريج برنامج “ستاند آب” عبد الله البركاوي.