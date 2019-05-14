قبل “ميركاتو” الصيف..عملاق سعودي يضع نجم الأسود ضمن مفكرته

مع اقتراب فتح أبواب “الميركاتو” الصيفي بابرز دوريات العالم، أبدى نادي النصر السعودي اهتمامه بخدمات اللاعب المغربي سفيان بوفال، من صفوف سيلتا فيغو الإسباني، بعد المستويات التي بصم عليها في “الليغا”، والأرقام الإيجابية.

تقارير إعلامية صحفية قادمة من السعودية، قالت إن النصر السعودي الذي يلعب له الثنائي المغربي نور الدين أمرابط، وعبد الرزاق حمد الله، وجه بوصلة اهتمامه إلى بوفال، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات وكلاء اللاعبين، المكلفين بمتابعة مجموعة من الأسماء المحترفة في أوروبا.

هذا ويرتبط بوفال بعقد إعارة لموسم رياضي واحد مع سيلتا فيغو، قدماً من منافسات “البريمير ليغ”، وتحديدا مع نادي ساوثهامبتون، قبل أن يتمكن من استعادة مكانته بـ “الليغا”، ويعود للظهور أيضاً رفقة أسود الأطلس خلال المباريات الأخيرة، للمجموعة قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا.