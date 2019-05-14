تقرير صادم: أكثر من مليون مغربية تعرضن للعنف إلكترونيا

‎كشفت نتائج البحث الوطني الثاني حرل انتشار العنف ضد النساء بالنغرب، والتي قُدمت اليوم الثلاثاء، عن نتائج مخيفة لانتشار العنف الإلكتروني، والذي وقعت ضحيته مليون و470 ألف امرأة خلال العام الماضي.

وأوضحت نتائج البحث، التي قدمتها، مساء اليوم الثلاثاء، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعي، أن أكبر فئة من النساء يطالها العنف الالكتروني هي فئة الشابات، كما أن 71 في المائة من العنف الالكتروني الذي تتعرض له المغربيات مرتبط بالتحرش و23 في المائة يتم عن طريق إرسال مواد إباحية.

وقالت الحقاوي إن النساء المعنفات إلكترونيا صرحن أن المتحرش بهن هو شخص تعرفن عليه عن طريق الأنترنت، وهو ما تفسره الحقاوي بإقبال النساء على إقامة علاقات تعارف على الأنترنت، يعجزن عن ضبطها، لتتحول إلى علاقة يمارس فيها العنف الالكتروني.

وفي سياق متصل، أماط البحث الوطني حول العنف ضد النساء اللثام عن واقع مرير تعيشه النساء في الوسط العائلي، حيث تتعرض ‎92 في المائة من المغربيات للعنف النفسي في الوسط العائلي، وصرحت ‎52 من المتزوجات بتعرضن للعنف الزوجي، فيما كانت أكبر المفاجآت أن 92 في المائة تعرضن للعنف النفسي في فترة الخطوبة.

وفي الوقت الذي أخرج المغرب قانون مناهضة العتف ضد النساء، والذي يضم عقوبات زجرية للمعنفين والمتحرشين، كشفت معطيات التقرير على أن ‎71 في المائة من النساء لا يتحدثن عن العنف الذي تعرضن له، و93 في المائة من النساء لا يقدمن شكايات حول حالات العنف التي يتعرضن لها، ما دفع الوزيرة الحقاوي للدعوة إلى ضرورة توعيشة النساء بحقوقهن.