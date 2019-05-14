إغلاق أشهر منصة مجانية للأفلام.. مصر تُعلن نهاية “EgyBest” 

أقدمت السلطات المصرية على حجب عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات بشكل مجاني، وضمنها الموقع الشهير “إيجي بست”، وذلك لعدم مراعاتها حقوق النشر الخاصة بالجهات المنتجة.

وإثر ذلك أعلن الموقع الشهير، اليوم الثلاثاء، توقفه عن العمل أول مرة من خلال منشور على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح خلاله ملابسات الأمر معلنا “النهاية” تعليقا على قرار الحجب.

كما أعلن عن حجب مواقع: “عرب ليونز، أكوام، موفيز لاند، عرب سيد، مزيكا توداي، شاهد فور يو، شاهد فور أب، سيما فور أب”، وجميعها مواقع معروفة تقوم بتوفير المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية مجانا.

وكان موقع إيجي بست قد دأب على عرض أحدث الأفلام العربية والأجنبية المترجمة والمدبلجة مسلسلات رمضان 2019 والمسلسلات الحصرية.

وأكد اقتصاديون ونقاد فنيون، أن قرار حجب ثمانية مواقع إلكترونية متخصصة في عرض مسلسلات رمضان 2019، يأتي في إطار دعم شركات الإنتاج الفني التابعة لأجهزة المخابرات المصرية التي أصبحت المسيطرة الأول على الأعمال الدرامية المصرية.

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وكانت شركة إعلام المصريين المملوكة للمخابرات العامة، قد منعت عرض مسلسلاتها ال15 -التي تحتكرها- على عبر اليوتيوب أو من خلال موقعها الإلكتروني، وأطلقت الشركة تطبيقا خاصا بها، لمن يريد مشاهدة المسلسلات التي قامت بإنتاجها بمقابل اشتراك مالي.

وأثارت الخطوة استياءا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي بين مستخدمي الموقع المذكور في العالم العربي وضمنها المغرب، والذي تحول خلال السنوات القليلة الماضية إلى المرجع الأول لمشاهدة وتحميل آخر الإنتاجات السينمائية والتلفزية العربية والأجنبية.