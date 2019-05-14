تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة: غريزمان سيرحل عن أتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان أبلغه بنيته الرحيل في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده غريزمان اليوم، مع ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو، ودييجو سيميوني، المدير الفني، وأندريا بيرتا، المدير الرياضي، لإبلاغهم بقرار الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان أبلغ مسؤولي أتلتيكو أنَّه سيغادر النادي في الميركاتو الصيفي دون تحديد النادي الذي سينتقل له.

وسيلجأ اللاعب الفرنسي، إلى بند الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، والذي سينخفض من 200 مليون يورو، إلى 120 مليونًا، في الصيف المقبل.

وتوقعت الصحيفة، أن ينتقل غريزمان إلى صفوف برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، لا سيما أنه كان ضمن اهتمامات النادي الكاتالوني منذ الموسم الماضي.