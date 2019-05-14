سريلانكا: توقيف 74 متهما بالتحريض ضد المسلمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت الشرطة في سريلانكا، يوم الثلاثاء، 74 شخصا، بينهم 3 أشخاص من قيادات منظمات مدنية سيريلانكية، من المتهمين بالهجمات والتحريض على المسلمين خلال عمليات أمنية في عدة ولايات شمالي غربي البلاد، وفق مات أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة السريلانكية، أن الموقوفين هم رهن الاحتجاز حتى تاريخ 27 أيار/ مايو الجاري.

وتصاعدت أعمال العنف ضد المسلمين في سريلانكا عقب الهجمات التي استهدفت 8 كنائس وفنادق في البلادبالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في 21 أبريل/نيسان الماضي.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة، مصرع مواطن مسلم في منطقة بوتالام، إثر تعرضه لطعنة سكين من قِبل عصابة معادية للإسلام.

والإثنين، فرضت السلطات السريلانكية حظرا مؤقتا للتجول وعلى منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، بعد 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، ما أسفر عن مقتل 253 شخصا وأكثر من 500 من المصابين، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها.

وتُعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.