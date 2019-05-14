الان تتابع بيان للجيش الأميركي: قوات التحالف الدولي ترفع درجة التأهب بسبب تهديدات وشيكة ضد القوات الأميركية في العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أفاد بيان للجيش الأميركي، الثلاثاء، بأن قوات التحالف الدولي ترفع درجة التأهب بسبب تهديدات وشيكة ضد القوات الأميركية في العراق. وأضاف بيان الجيش الأميركي: أن التصريحات الأخيرة من نائب قائد قوات التحالف الدولي الدولي مخالفة للتهديدات الجدية المتوفرة لدى أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن القوات المدعومة من إيران في المنطقة.

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