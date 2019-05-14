الاندبندت: موكب ترامب متورط في حادث سير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تورط موكب دونالد ترامب في حادث سير يوم الثلاثاء في لويزيانا، وفقًا للصحافيين المسافرين مع الرئيس.

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ورصد المراسلون ضابطين على الأقل على الأرض. ويعتقد أن سيارة ترامب، وهي سيارة ليموزين مدرعة لم يصبها شيء، وفقا لما نشرته صحيفة الانتدبندنت البريطانية.

وبحسب ما ورد تباطأ الموكب في طريقه من بحيرة تشارلز إلى منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال حيث كان من المقرر أن يجري ترامب حديثا صحفيا.

وقال شهود على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم رأوا الضباط يعالجون من إصابات بالقرب من الطريق السريع، بعضهم يقف أو يجلس.