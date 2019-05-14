شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تدين الهجوم الإرهابي على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة بواسطة طائرات بدون طيار مفخخة. أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة بواسطة طائرات بدون طيار مفخخة. وأكدت على تضامنها التام مع المملكة بمحاربة الإرهاب والتطرف، والوقوف معها في صف واحد ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ويضر بأمن واستقرار المنطقة. وجددت جمهورية أفغانستان الإسلامية دعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ وحماية وسلامة مواطنيها ومنشآتها والمقيمين على أراضيها.



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