بومبيو يبحث مع روسيا التصعيد الأخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في أول زيارة يقوم بها إلى روسيا كوزير للخارجية، حيث كان البرنامج النووي الإيراني محور محادثات بومبيو مع القيادة الروسية، بالإضافة إلى الأزمة السياسية في فنزويلا والصراع السوري، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

وأجرى بومبيو في البداية محادثات مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، خلال سلسلة الاجتماعات المقررة له في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، وقال الكرملين»إنه يعد اجتماع بومبيو ولافروف «حدثا رئيسا»، وذلك بحسب تصريحات للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، نقلتها وكالة أنباء «تاس».

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ونقلت «تاس» عن بيسكوف القول «إن الاجتماع اللاحق مع بوتين هو فرصة لبومبيو ولافروف لتقديم «نتائج محادثاتهما، ومناقشة القضايا الواضحة»، وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن يكون بومبيو مستعدا «لتفقد حطام» العلاقات الثنائية أثناء زيارته إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة أنباء «انترفاكس» الروسية «سيكون من المهم جدا بالنسبة لنا أن نفهم ما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لتفقد حطام علاقاتنا وإيجاد طريقة للمضي قدما».

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة موسكو أمس الأول، لكنه ألغى الزيارة وتوجه بدلا من ذلك إلى بروكسل للقاء حلفاء الولايات المتحدة والتباحث بشأن «التصرفات المهددة الأخيرة» من جانب إيران، حسب وزارة الخارجية.