ترمب: إيران ستعاني بشدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديدات لإيران على خلفية هجمات تعرضت لها ناقلات نفط قرب مياه الإمارات.
وحذر ترمب من أنه «ستكون هناك مشكلة سيئة لإيران إذا حدث شيء ما» وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الهجمات على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.
وقال ترمب «إذا فعلوا أي شيء فسوف يعانون بشدة».
وأضاف «سنرى ما سيحدث. ستكون مشكلة سيئة لإيران إذا حدث شيء ما. لن يكونوا أشخاصا سعداء». وعندما طلب منه توضيح ذلك، قال «يمكنك فهم ذلك».
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