شكرا لقرائتكم التحالف يعلن حالة تأهب قصوى بسبب تهديد في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيان عسكري أميركي أن التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش أعلن حالة "تأهب قصوى" بسبب "تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأميركية في العراق". ورفعت قوات التحالف حالة الإنذار، مساء الاثنين، بسبب التهديدات الأمنية. وتوافرت معلومات لدى القوات العراقية عن تهديد أمني وعسكري وشيك يستهدف القوات الأميركية. ويأتي التطور في ظل نشر قوات أميركية في منطقة الخليج بالقرب من مضيق هرمز، وسط توتر بالغ بين واشنطن وطهران على خلفية العقوبات الأميركية المشددة، وإعلان إيران عزمها الانسحاب من التزاماتها في الاتفاق النووي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن حالة تأهب قصوى بسبب تهديد في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.