النفط "يقفز" بعد الهجوم على محطتي الضخ بالسعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بلغت عقود خام برنت الآجلة 71.15 دولارا للبرميل

وبلغت عقود خام برنت الآجلة 71.15 دولارا للبرميل، في حدود الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 92 سنتا، أو 1.31 في المئة.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فقد بلغت 61.68 دولارا للبرميل، بزيادة 64 سنتا أو 1.05 في المئة.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية قد أعلن، الثلاثاء، استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، في "هجوم إرهابي".

كما قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات درون مفخخة.

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وتابع: "نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلف أضرارا محدودة".

وأضاف: "قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار..".

من جهتها، أكدت أرامكو عدم وقوع أي إصابات في هذا الهجوم، لافتة إلى أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز "لم تتأثر".