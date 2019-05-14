ترجمة محمد بشاري
ذكرت مجلة باري ماتش الفرنسية أن مايك بومبو ، وزير الخارجية الأمريكي ، نفى أثناء زيارته لموسكو ، اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للحرب مع إيران التي تسببت مناوراتها العسكرية في مخاوف من تصعيد الأمر بمنطقة الخليج.
وأضافت المجلة أن إرسال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحاملة الطائرات والقاذفات إلى الخليج زاد من حدة التوتر والخلاف القائم بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا حيث يقوم وزير خارجية أمريكا بزيارتها سعيًا منه إلى تجديد الاتصال بين البلدين.
وأشارت المجلة إلى أن العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران قد تصاعدت خلال الأسبوع الماضي،حيث علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 بشأن برنامجها النووي ، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، بينما شددت إدارة ترامب من عقوباتها ضد الاقتصاد الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة فرنسية: الولايات المتحدة تنفي رغبتها في اندلاع الحرب مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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