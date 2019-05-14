رئيس موريتانيا يتلقى دعوة من الملك السعودي لحضور القمة الإسلامية بمكة

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد بمكة المكرمة.
وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني تسلم اليوم رسالة خطية من الملك سلمان، حملها إليه سفير المملكة المعتمد لدى موريتانيا هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري.
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