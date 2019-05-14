اخبار العالم

رئيس موريتانيا يتلقى دعوة من الملك السعودي لحضور القمة الإسلامية بمكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تسلم الرئيس الموريتاني ​محمد ولد عبد العزيز​ دعوة من الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز​، للمشاركة في أعمال ​الدورة​ الرابعة عشر لمؤتمر ​القمة الإسلامية​ التي ستعقد ب​مكة المكرمة​.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني تسلم اليوم رسالة خطية من الملك سلمان، حملها إليه سفير المملكة المعتمد لدى ​موريتانيا​ هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس موريتانيا يتلقى دعوة من الملك السعودي لحضور القمة الإسلامية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا