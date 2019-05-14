رئيس موريتانيا يتلقى دعوة من الملك السعودي لحضور القمة الإسلامية بمكة

تسلم الرئيس الموريتاني ​محمد ولد عبد العزيز​ دعوة من الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز​، للمشاركة في أعمال ​الدورة​ الرابعة عشر لمؤتمر ​القمة الإسلامية​ التي ستعقد ب​مكة المكرمة​.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني تسلم اليوم رسالة خطية من الملك سلمان، حملها إليه سفير المملكة المعتمد لدى ​موريتانيا​ هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري.