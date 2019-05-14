ترامب: رمضان وقت للخير والعطاء وخدمة المواطنين

رحب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بالمدعويين لحفل إفطار ​البيت الأبيض​ بمناسبة ​شهر رمضان​ قائلا: "أنه لشرف عظيم لى أن أرحب بكم فى حفل إفطار البيت الأبيض"، مشيرا الى أن "رمضان شهر مقدس لدى المسلمين هنا في الولايات المتحدة وحول العالم، خلال هذا الشهر يصوم المسلمون من شروق الشمس حتى مغربها ويواظبون على الصلوات والحياة الروحية لتعميق ارتباطهم بالله".

وأكد ترامب أن "رمضان وقت للخير والعطاء وخدمة المواطنين ووقت مميز جدا للتقرب من بعضنا كعائلات وجيران ومجتمعات"، لافتا الى أن "قلوبنا مع المؤمنين اللذين واجهوا صعوبات خلال الأسابيع الماضية، لقد كانت فترة صعبة. قلوبنا مليئة بالحزن على المسلمين اللذين قتلوا في مساجدهم في نيوزيلاندا وكذلك على المسيحيين واليهود وغيرهم اللذين قتلوا في سريلانكا، وكاليفورنيا، وبيتسبيرغ".

وأضاف: "في ذكراهم المباركة نتعهد بهزيمة شر الإرهاب والاضطهاد الديني حتى يتمكن الناس من التعبد بلا خوف ومن الصلاة بلا خطر والحياة بالإيمان الذي يتدفق في قلوبهم"، متمنيا "لكل مسلم في أميركا وحول العالم رمضان كريم".