أعلنت القائمة بأعمال وزير الدفاع الإسباني، مارغاريتا روبليس، أنّ "قرار سحب فرقاطة "F-104" (منديز نونيز إف) من المجموعة البحرية القتالية بقيادة حاملة الطائرات الأميركية "ابراهام لنكولن"، جاء بسبب تغيير الولايات المتحدة الأميركية لمهمّة الحاملة الأصليّة".
ولفتت إلى "أنّنا نحترم القرار الأميركي، وعندما تعود حاملة الطائرات إلى ما تمّ التخطيط له مع البحرية الإسبانية، فإنّنا سنستأنف الوضع الطبيعي"، مركّزةً على أنّ "قرار سحب الفرقاطة من المجموعة المسلحة لم يكن بإملاءات ذات دوافع سياسيّة".
يُذكر أنّ الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائراتها "يو إس إس أبراهام لينكولن" برفقة مجموعة بحرية قتالية إلى الخليج الفارسي، بذريعة التصدّي لـ"إشارات واضحة" لتهديدات صادرة عن إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إسبانيا: سحب فرقاطتنا الحربية من القوة القتالية هو بسبب تغيير أميركا لمهمة الحاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.