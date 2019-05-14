سلطات إسبانيا: سحب فرقاطتنا الحربية من القوة القتالية هو بسبب تغيير أميركا لمهمة الحاملة

أعلنت القائمة بأعمال وزير الدفاع الإسباني، مارغاريتا روبليس، أنّ "قرار سحب فرقاطة "F-104" (منديز نونيز إف) من المجموعة البحرية القتالية بقيادة حاملة الطائرات الأميركية "ابراهام لنكولن"، جاء بسبب تغيير ​الولايات المتحدة الأميركية​ لمهمّة الحاملة الأصليّة".

ولفتت إلى "أنّنا نحترم القرار الأميركي، وعندما تعود حاملة الطائرات إلى ما تمّ التخطيط له مع البحرية الإسبانية، فإنّنا سنستأنف الوضع الطبيعي"، مركّزةً على أنّ "قرار سحب الفرقاطة من المجموعة المسلحة لم يكن بإملاءات ذات دوافع سياسيّة".

يُذكر أنّ الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائراتها "يو إس إس أبراهام لينكولن" برفقة مجموعة بحرية قتالية إلى ​الخليج الفارسي​، بذريعة التصدّي لـ"إشارات واضحة" لتهديدات صادرة عن ​إيران​.