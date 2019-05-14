المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر دانت استهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية

دانت "المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر"، "تعرّض محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية في منطقة الرياض، لهجوم تخريبي باستخدام طائرتين "درون" بدون طيار".
وعبّرت المنظمة في بيان، عن قلقها من "تسبّب هذا الاعتداء الإرهابي في تصعيد التوترات في المنطقة، وذلك عقب الأعمال التخريبية الّتي طالت أربع سفن مدنية وتجارية قبالة سواحل الإمارات، في هجمات تشكّل تهديدًا لأمن إمدادات النفط العالمية وأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية".
وحذّر الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، من أنّ "هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي وتقويض أمن واستقرار دول المنطقة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤوليّاته وضمان استقرار المنطقة والحفاظ عليها من التوتّر والصراعات".
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