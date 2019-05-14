سفير إيران ببريطانيا: على الأوروبيين المجازفة لإنقاذ الاتفاق النووي

دعا السفير الايراني لدى ​بريطانيا​ ​حميد بعيدي نجاد​، الدول الاوروبية إلى "المجازفة لإنقاذ ​الاتفاق النووي​. عليها أن تتحمّل بعض المخاطر".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "​إيران​ لم تحصّل أيّ فوائد من التزامها بتعهّداتها في الاتفاق النووي، وعلى الأوروبيين أن يبذلوا مزيدًا من النشاط، لأنّ إنجاز هذه المهمّة ليس بالأمر السهل". وركّز على أنّ "إيران تريد خطوات ملموسة من قبل الاوروبيين وليس الوعد الخالية".

وأكّد "أنّنا نتطلّع إلى خطوات ملموسة جدًّا لأنّ الوعود قد قطعت، ولكن القضية لم تترجم على أرض الواقع إلى حدّ الآن".