ملك البحرين: مصر صمام أمان للشرق الأوسط

أكّد العاهل ​البحرين​ي الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن "مصر تمثل صمام أمان للشرق الأوسط".

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات مع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ في ​القاهرة​.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن "ملك البحرين والسيسي استعرضا العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحثا سبل تطويرها في أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين و​جمهورية مصر​ العربية"، مشيرة إلى أن "الزعيمين أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة وما تشهده من متغيرات متسارعة، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها".

وأعلن ملك البحرين أن "مصر تلعب دورًا محوريًا بقيادة الرئيس المصري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية ​الأمن​ القومي العربي، مضيفًا أن "مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار وصمام الأمان لمنطقة ​الشرق الأوسط​ بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة".