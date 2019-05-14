هيومن رايتس ووتش: قوات الدعم السريع هي من أطلق النار على المعتصمين أمس في الخرطوم

أكّدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" أن "قوات الدعم السريع هي من أطلق النار على المعتصمين أمس في الخرطوم"، داعية "قادة السودان لكبح جماح قوى الأمن بما فيها قوات الدعم السريع عن مهاجمة المعتصمين".

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