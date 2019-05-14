الجيش الأميركي: رفع درجة التأهب بسبب تهديدات وشيكة ضد قواتنا في العراق

أعلن ​الجيش الأميركي​ في بيان أن "​قوات التحالف الدولي​ ترفع درجة التأهب بسبب تهديدات وشيكة ضد ​القوات الأميركية​ في ​العراق​"، مشيرا الى أن "التصريحات الأخيرة من نائب قائد قوات التحالف الدولي مخالفة للتهديدات الجدية المتوفرة لدى أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن القوات المدعومة من إيران في المنطقة".

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