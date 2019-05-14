ماروني: التيار العوني وجد عام 1989 ولكن الحرب بدأت عام 1975

أكّد النائب السابق ​إيلي ماروني​ أن "​التيار الوطني الحر​ عارض عام 1989 على ​اتفاق الطائف​ واليوم أكثر الحريصين على اتفاق الطائف هم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفريقه السياسي"، مشيرًا إلى أن "موقف البطريرك ما نصرالله بطرس صفير حيال اتفاق الطائف أنصفته الأيام حين الفريق الذي عارض الاتفاق عام 1989 عاد ومشى تحت مظلة الاتفاق".

ولفت ماروني، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التيار العوني وجد عام 1989 ولكن الحرب بدأت عام 1975"، موضحًا أن "شهداء كثر من ​حزب الكتائب​ والأحرار سقطوا في ​الحرب اللبنانية​ ضد الجهات الغريبة".