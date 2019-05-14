دريان أمّ صلاة المغرب في صالون السفراء في قصر بعبدا قبيل الإفطار الرمضاني

أمّ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، صلاة ​المغرب​ في صالون السفراء في ​قصر بعبدا​، حيث أعدّ مصلى خاص للمناسبة، ومعه كلّ من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، رئيس الوزراء السابق ​فؤاد السنيورة​ وعدد من المشاركين؛ وذلك قبيل الإفطار الرمضاني في القصر.

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