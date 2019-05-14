محمد سليمان: الاعتداء على محطتي ضخ النفط في السعودية عمل جبان لزعزعة استقرار الخليج

استنكر عضو "​كتلة المستقبل​" النيابية النائب ​محمد سليمان​ "الهجوم الارهابي الذي استهدف محطتي ضخ ​النفط​ في ​السعودية​"، وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح سليمان "أنني ‏ادين بكل العبارات الهجوم الارهابي الذي تعرضت له مملكة الخير، السعودية، على محطتين لضخ النفط وهو عمل جبان لا هدف له سوى زعزعة امن ​دول الخليج​ الشقيقة وضرب الاستقرار الاقتصادي الدولي واعلن تضامني مع المملكة قيادة وشعبا".

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