رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني: يوم غد يوم تدريس عادي

أعلنت ​رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني​ الرسمي، في بيان أنه "عطفا على بياناتها السابقة، تعلم الهيئة الزملاء الأساتذة أن غدا الأربعاء يوم تدريس عادي"، مذكرة بقرارها "بإعلان الإضراب العام المفتوح فور صدور قرار عن ​مجلس الوزراء​ باقتطاع جزء من الراتب او المس بالتقديمات والمكتسبات، وتبقى الرابطة جلساتها مفتوحة لمواكبة التطورات".

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