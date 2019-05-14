محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبلاده إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة الحفاظ على الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع بومبيو في منتجع سوتشي على البحر الأسود "نعلم أن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح أكبر منتج للنفط".
وأضاف بوتين في التصريحات التي أذاعتها وكالة أنباء "تاس" الروسية " "من هذا المنطلق، لدينا الكثير لنناقشه فيما يتعلق بالاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".
وكافح الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على النفط في السنوات الأخيرة نتيجة لتراجع الأسعار بسبب زيادة المعروض على المستوى العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يسعى إلى دور أمريكي لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.