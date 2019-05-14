بوتين يسعى إلى دور أمريكي لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبلاده إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة الحفاظ على الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع بومبيو في منتجع سوتشي على البحر الأسود "نعلم أن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح أكبر منتج للنفط".

وأضاف بوتين في التصريحات التي أذاعتها وكالة أنباء "تاس" الروسية " "من هذا المنطلق، لدينا الكثير لنناقشه فيما يتعلق بالاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

وكافح الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على النفط في السنوات الأخيرة نتيجة لتراجع الأسعار بسبب زيادة المعروض على المستوى العالمي.