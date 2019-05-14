الجيش السوري: أحبطنا هجوما مسلحا لجبهة النصرة بريف حماة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ)

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، القضاء على العشرات من عناصر التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي.

وقال الجيش السوري - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن وحدات من الجيش أحبطت هجوما لمجموعات مسلحة من "كتائب العزة" و"جبهة النصرة"، تسللت باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية على محور الحماميات - الجبين بريف محردة الغربي في محافظة حماة، وأن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل وتدمير 9 آليات ثقيلة للإرهابيين وإيقاع أعداد كبيرة منهم بين قتيل ومصاب.

وعثرت وحدات الجيش السوري أثناء عمليات التمشيط في المنطقة على العشرات من جثث قتلى التنظيمات الإرهابية، بعضها لعناصر من جنسيات أجنبية، وصادرت ما بحوزتهم من وثائق شخصية تحدد انتماءاتهم الأجنبية.

كما عثرت وحدات الجيش على كميات من أسلحة متنوعة، من بينها بنادق حربية وأسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) وصواريخ (تاو) أمريكية الصنع في محور الحماميات بريف محردة الشمالي الغربي، إضافة إلى عدد من الدبابات والعربات وكاسحات ألغام بعضها مدمر بفعل ضربات الجيش.