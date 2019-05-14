أمريكا ترفض منح حنان عشراوي تأشيرة دخول

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي رفض طلبها الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، في ظل تدهور العلاقات بين القيادة الفلسطينية وواشنطن.
وكتبت حنان عشراوي، وهي مستشارة قديمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس، الاثنين 13 ماي 2019، على "تويتر"، إن طلبها "رُفض دون إبداء أي مبررات".
وأضافت في سلسلة تغريدات، "لقد تجاوزت سن السبعين وأنا جدة.. أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات.. كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".
وأكدت السياسية الفلسطينية، في وقت لاحق، أنها المرة الأولى التي يرفض طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حيث تعيش ابنتها وأحفادها، وقالت: "أسافر إلى هناك ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة".
وتنشط حنان عشراوي، وهي وزيرة سابقة، في المجال السياسي منذ عقود، وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها وسام "جوقة الشرف" الفرنسي.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين منذ أن اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر عام 2017.
*المصدر| رويسا اليوم
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