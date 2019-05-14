إحباط هجوم لـ "النصرة" على الحماميات بريف حماة

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الجيش السوري قضى على العشرات من عناصر التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي.

وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش السوري أحبطت، أمس الاثنين، هجوما لمجموعات مسلحة من "كتائب العزة" و"جبهة النصرة"، تسللت باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية على محور الحماميات - الجبين بريف

محردة الغربي في محافظة حماة، وأن الاشتباكات انتهت بـ "إحباط التسلل وتدمير 9 آليات ثقيلة للإرهابيين وإيقاع أعداد كبيرة منهم بين قتيل ومصاب".

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وعثرت وحدات الجيش السوري أثناء عمليات التمشيط في المنطقة على "العشرات من جثث قتلى التنظيمات

الإرهابية، بعضها لعناصر من جنسيات أجنبية، وصادرت ما بحوزتهم من وثائق شخصية تحدد انتماءاتهم الأجنبية".

وأضافت "سانا" أن وحدات الجيش عثرت كذلك على "كميات من أسلحة متنوعة، من بينها بنادق حربية وأسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) وصواريخ (تاو) أمريكية الصنع في محور الحماميات بريف محردة الشمالي الغربي، إضافة إلى عدد من الدبابات والعربات وكاسحات ألغام بعضها مدمر بفعل ضربات الجيش".