مشاورات مغلقة حول فنزويلا في مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لإجراء مشاورات حول الوضع في فنزويلا.

وصرح دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، في أعقاب الجلسة، اليوم الثلاثاء، بأن "الجلسة عقدت بمبادرة من الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين الذين كانوا يرغبون في إطلاع المجلس على نتائج اجتماع مجموعة الاتصال (حول التسوية في فنزويلا) الذي عقد يومي 6 و7 مايو الجاري".

وأضاف الدبلوماسي الروسي قائلا: "المهم أن هذه ليست على غرار الجلسات التي دعا إليها الأمريكيون من أجل توجيه رسالة علنية. والجديد من الناحية النوعية، هو أن هذه لم تكن فعالية دعائية وإنما مناقشة صريحة".

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وكشف بوليانسكي أنه لفت انتباه الشركاء في المجلس خلال الجلسة إلى أن موسكو كانت منذ

البداية تدعو إلى الحوار في فنزويلا، "مع كامل الاحترام للسلطة الشرعية الوحيدة" في البلاد. كما دعا إلى "عدم تعقيد حياة الفنزويليين من خلال فرض عقوبات غير شرعية".

يذكر أن مجموعة الاتصال حول فنزويلا، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي وتضم عددا من دول أمريكا اللاتينية، عقدت اجتماعها الثاني في كوستاريكا في 6 و7 مايو الجاري. ودعت إلى تفادي التصعيد في البلاد وتسوية الوضع بطرق سياسية عبر "انتخابات حرة ونزيهة".