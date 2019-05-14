سفن أمريكية ضاربة تدخل مياه بحر العرب

دخلت مجموعة السفن الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات النووية "أبراهام لنكولن" مياه بحر العرب، وتتواجد حاليا قرب سلطة عمان وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصارد مطلعة.
كما ذكرت الوكالة أن مواقع غربية متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية أفادت بأنها رصدت، اليوم الثلاثاء، كيف أقلعتطائرتا نقل استراتيجيتان تكتيكيتان أمريكيتان من طراز "C-2A Greyhound" من قاعدة في البحرين، وهبطتا على حاملة طائرات أمريكية موجودة في المنطقة ومن ثم عادتا إلى قاعدة مرابطتهما.
وتضم المجموعة البحرية الأمريكية إلى جانب "أبراهام لينكولن"، الطراد "ليتي غالف"
وتحوي المجموعة فرقاطة "منديز نونيز" الإسبانية، لكن السلطات الإسبانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها قررت سحب فرقاطتها مؤقتا من صفوف المجوعة البحرية الأمريكية المتجهة صوب إيران، في حال دخلت الخليج.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل المجموعة غواصة نووية أو اثنتين من الغواصات النووية المزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة.
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